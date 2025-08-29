Egali realizará evento sobre intercâmbio na Austrália

A Egali Intercâmbio realizará na próxima quinta-feira, 4 de setembro, às 17h, um happy hour exclusivo no restaurante Outback do Shopping Iguatemi para apresentar a Austrália como destino para intercambistas brasileiros. Os presentes terão condições especiais para a constratação de intercâmbio para a Austrália pela Egali. A entrada é gratuita e garante um chopp cortesia aos participantes.

Participarão do encontro representantes das principais escolas do País, especialistas em vistos e estudantes que já viveram experiências na Oceania. A Austrália é um dos principais destinos buscados por brasileiros, que já representam a quarta nacionalidade que mais busca o país para estudo.