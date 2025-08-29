Veja a edição impressa do JC para passar o dia bem informado

• Otimismo diante de desafios do agro marca 48ª Expointer;
• Edição de 2025 tem mais de 6,6 mil animais inscritos, o maior número já registrado;
• No caderno Viver: O entusiasmo literário do escritor gaúcho Alcy Cheuiche.
Porto Alegre,
Publicada em 29 de Agosto de 2025 às 07:00