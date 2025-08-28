Federação Varejista do RS anuncia 2ª Convenção Lojista

Nos dias 11 e 12 de setembro, ocorre a 2ª Convenção Lojista no Hotel Master Gramado. O evento, organizado pela Federação Varejista do RS, promete debater as novas demandas do setor, impulsionadas pelas tecnologias e por um mercado multigeracional. Para a entidade, o conhecimento cumpre a conexão necessária para moldar os negócios rumo ao futuro.

A convenção contará com um quadro de painelistas composto por especialistas em inovação. Nomes como o economista Ricardo Amorim e a ex-apresentadora e repórter de telejornais na TV Globo Giuliana Morrone estão confirmados.

No primeiro dia do evento, também será realizado o 3º Encontro da Mulher Empreendedora – CDL Mulher RS, na parte da manhã. A iniciativa busca fortalecer o empreendedorismo feminino em um momento em que, segundo os organizadores, 34% dos empreendedores de todo o país são mulheres.

Na tarde desta quinta-feira (28), Ivonei Pioner, presidente da Federação Varejista do RS, visitou a sede do Jornal do Comércio e foi recebido pelo diretor-presidente Giovanni Jarros Tumelero. Durante a conversa, Pioner convidou membros da diretoria e da redação do Jornal do Comércio para o evento.

Presidente da Federação Varejista do RS, Ivonei Pioner visita o JC para entregar convite do 2º Congresso Lojista BRENO BAUER/JC

Na avaliação do presidente da federação, a agenda é importante para debater as transformações no varejo implicadas pela tecnologia e pelos novos comportamentos dos consumidores. Segundo ele, o processo de escolha dos palestrantes foi cuidadosamente planejado e baseado em uma pesquisa, para entender o que o varejo realmente desejava.

“Orientamos os palestrantes. Vai ter uma sequência. Se um palestrante falou sobre o assunto, orientamos para que o próximo fale sobre outro assunto. Também não teremos um mestre de cerimônias, será um conector, que vai ser o Fabiano Zortéa (especialista em varejo). Então vai ter uma lógica do início ao fim”, destacou Pioner.