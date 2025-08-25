Vakinha promove abaixo-assinado de patinhas de animais no Parque da Redenção

O site de doações online Vakinha promoveu neste domingo (24), no Parque da Redenção, em Porto Alegre, um abaixo-assinado de patinhas pela justiça animal. Em um grande mural coletivo, tutores registraram as patinhas de seus pets como ato simbólico em defesa da causa.

A iniciativa busca chamar a atenção da sociedade para a necessidade de que os maus-tratos e a crueldade contra animais sejam tipificados como crime hediondo. Além da mobilização presencial, um abaixo-assinado digital já reúne mais de 600 assinaturas de tutores, defensores da causa e cidadãos engajados no tema.

Além da mobilização presencial, um abaixo-assinado digital já reúne mais de 600 assinaturas de tutores, defensores da causa e cidadãos engajados no tema REPRODUÇÃO/VAKINHA/JC

Segundo o head de experiência de Marca do vakinha, Daniel Mattos, a ação ganhou força após a repercussão do caso do cavalo que morreu após uma cavalgada e teve as patas mutiladas em Bananal (SP).

“Casos assim geram uma sensação de profunda injustiça, porque tudo leva a crer que ficarão impunes. Nos perguntamos o que poderíamos fazer de relevante para contribuir com essa causa. Então, o Vakinha centralizou essa mobilização, conectando protetores, tutores e defensores dos animais com o objetivo de fortalecer e dar visibilidade a essa pauta”, explica.

Além do mural e do abaixo-assinado, também foi lançada uma vaquinha solidária em apoio às ONGs Cavalo de Lata e Associação Protetora de Equinos Desamparados, que atuam no resgate e reabilitação de cavalos vítimas de maus-tratos. A expectativa é que a mobilização amplie o debate e gere medidas concretas de proteção animal.

“Nossa preocupação inicial era provocar o debate de forma ágil. Estamos abertos para entender os melhores caminhos, e por isso buscamos a contribuição de quem atua diretamente nessa pauta. Em poucos dias, conseguimos o apoio de influenciadores e entidades. A mobilização está crescendo e tende a difundir ainda mais essa causa”, afirma Mattos.