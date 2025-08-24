Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralMega

Publicada em 24 de Agosto de 2025 às 14:27

Mega-Sena acumula e prêmio vai para R$ 35 milhões

Entre as apostas, 39 acertaram cinco dezenas

Entre as apostas, 39 acertaram cinco dezenas

TÂNIA MEINERZ/JC
Compartilhe:
Agências
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.905 da Mega-Sena, realizado neste sábado (23). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 35 milhões para o próximo sorteio. Os números sorteados foram: 04 - 17 - 18 - 26 - 43 - 52Neste jogo, 39 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 50.671,85 cada, enquanto que 3.318 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 981,75 cada. Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de terça-feira (26), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.905 da Mega-Sena, realizado neste sábado (23). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 35 milhões para o próximo sorteio. Os números sorteados foram: 04 - 17 - 18 - 26 - 43 - 52


Neste jogo, 39 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 50.671,85 cada, enquanto que 3.318 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 981,75 cada. Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de terça-feira (26), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Notícias relacionadas