Vigilância interdita restaurante na Cidade Baixa após surto de doença alimentar

fiscalização atuar em uma confeitaria A Vigilância em Saúde de Porto Alegre interditou, nesta quarta-feira (20), mais um restaurante da Capital. Após ae dois restaurantes do bairro Moinhos de Vento, na última semana, agora um estabelecimento da Cidade Baixa foi alvo de ação após doença alimentar.

De acordo com a prefeitura, pelo menos três pessoas apresentaram sintomas como náuseas, vômitos, cólica abdominal e diarreia após consumirem no local no dia 15 de agosto. Durante a fiscalização, foram inutilizados 385 quilos de alimentos impróprios para consumo.

A vigilância não divulgou o nome do restaurante, mas comentários de usuários em publicação da Secretaria de Saúde no Instagram apontam se tratar do Tudo Pelo Social, localizado há 37 anos na rua João Alfredo, nº 420, na Cidade Baixa. A reportagem fez contato com o estabelecimento, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Na manhã desta quinta-feira (21), o restaurante recebia uma carga de bebidas da Coca-Cola. Uma placa na porta sinaliza que o espaço passa por reformas e, por esse motivo, estará fechado entre esta quinta e sexta-feira. A vigilância informa que o local só poderá reabrir as portas após a realização das adequações necessárias para garantir a segurança alimentar.

Restaurante Tudo Pelo Social fechado pela vigilância sanitária. TÂNIA MEINERZ/JC

Entre os problemas encontrados pela vigilância estavam alterações como cor e cheiro, armazenamento em temperaturas inadequadas, presença de alimentos de origem animal sem procedência e embalagens quebradas ou em más condições de higiene.

Também foi apontado pelos fiscais a falta de higiene tanto no ambiente quanto nos equipamentos. As coifas da cozinha não estavam em funcionamento e havia frestas e aberturas sem telas de proteção, facilitando a entrada de pragas. Foram encontradas fezes de roedores dentro de panelas armazenadas nas prateleiras e uma mosca em alface que foi coletada como amostra.