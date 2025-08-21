Veja a edição impressa do JC para passar o dia bem informado

• Corrida ao Piratini tem seis nomes a 1 ano da campanha;
• Dnit assumirá Polo Rodoviário de Pelotas em 2026; concessão não será prorrogada;
• Produção e exportação de carne de frango devem crescer neste ano no País.
Porto Alegre,
Publicada em 21 de Agosto de 2025 às 07:00