Fogo atinge casa abandonada no bairro Floresta, em Porto Alegre

Por volta das 21h desta terça-feira (19), iniciou-se um incêndio em uma casa abandonada na rua Ernesto Alves, no bairro Floresta, em Porto Alegre. De acordo com o 1⁰ Tenente do Corpo de Bombeiros da Capital, Rafael Mello, não havia registro de vítimas até o fechamento desta matéria (às 21h40).

Para a ação, foram designadas duas guarnições com quatro bombeiros em cada uma delas. O local, segundo o efetivo, era de difícil acesso, mas o fogo foi controlado antes das 22h.

Mais informações na sequência.