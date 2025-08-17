Ciclone extratropical traz instabilidade ao Rio Grande do Sul

a formação de um ciclone extratropical irão mudar de forma expressiva o tempo no Estado, trazendo chuva, rajadas de vento e temperaturas em queda. A próxima semana promete ser marcada por grande instabilidade no Rio Grande do Sul, especialmente em Porto Alegre e na Região Metropolitana. Segundo a MetSul Meteorologia , a passagem de um sistema de baixa pressão e, trazendo chuva, rajadas de vento e temperaturas em queda.

A segunda-feira (18) inicia com céu nublado e marcas amenas em Porto Alegre, variando entre 13 °C e 22 °C. Embora o dia não comece chuvoso, a nebulosidade tende a aumentar e já no final da tarde para a noite áreas de instabilidade começam a avançar pelo território gaúcho. De acordo com a MetSul, trata-se do primeiro sinal da chegada da depressão atmosférica que se desloca do Pacífico em direção ao Cone Sul, e que terá papel crucial na formação do ciclone.

Na terça a instabilidade se intensifica. O amanhecer já será úmido, com pancadas de chuva fraca em diferentes regiões. Em Porto Alegre, os termômetros oscilam entre 15 °C e 21 °C, mas o maior risco está previsto entre a tarde e a noite, com alerta para tempestades isoladas com vento forte e até mesmo granizo em pontos do Estado, resultado da interação entre o ar quente vindo do Norte e a baixa pressão atmosférica que se organiza sobre a Argentina e o Uruguai.

A quarta deve ser o dia mais crítico da semana. A previsão indica chuva fraca a moderada em diversos municípios, inclusive na Capital, com mínima de 16 °C e máxima de 22 °C. A MetSul destaca que esse período concentra o auge da ciclogênese, quando o ciclone ganha força entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai antes de avançar para o oceano. Isso implica risco elevado de vendavais, que podem chegar a 90 km/h no litoral e regiões próximas da Lagoa dos Patos.

Na quinta a instabilidade persiste em Porto Alegre e em boa parte do Estado. O cenário segue com chuva fraca e temperaturas que variam entre 14 °C e 23 °C. Ainda haverá vento moderado a forte, embora com tendência de redução ao longo do dia.

A partir da sexta-feira, o tempo começa a mudar. O dia ainda terá precipitação em diferentes pontos do Rio Grande do Sul, com Porto Alegre registrando mínima de 13 °C e máxima de 19 °C, mas o ciclone já estará mais afastado e os ventos tendem a perder força. O fim de semana, entretanto, será marcado pela entrada de ar frio. No sábado (23) o tempo continua chuvoso, mas as temperaturas despencam. A mínima na Capital cai para 9 °C e a máxima não passa de 14 °C.

No domingo o sol volta a aparecer de forma ampla, garantindo um dia claro e mais estável. Contudo, as temperaturas seguem baixas em Porto Alegre, oscilando entre apenas 7 °C de mínima e 15 °C de máxima.