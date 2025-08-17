Sine Municipal oferece 1.844 vagas de emprego nesta semana

A partir desta segunda-feira (18), o Sine Municipal disponibiliza 1.844 vagas no mercado de trabalho. Destas, 12 são para pessoas com deficiência (PcD). Entre as novidades, foi criado um novo posto de atendimento, na Secretaria da Inclusão e Desenvolvimento Humano (SMIDH), que se soma às quatro subprefeituras.
O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira:
Secretaria da Inclusão e Desenvolvimento Humano - 8h30 às 17h
- avenida João Pessoa, 1105, bairro Farroupilha
Subprefeituras - 9h às 12h e das 13h30 às 17h
Nordeste - rua Irmão Ildefonso Luiz, 240, bairro Mario Quintana - Parque Chico Mendes;
Cruzeiro - 9h às 12h e das 13h30 às 17h
- rua Mariano de Mattos, 889, bairro Santa Teresa;
Restinga - 9h às 12h e das 13h30 às 17h
- rua Rubem Pereira Torely, 333, bairro Restinga;
Norte - 9h às 12h e das 13h30 às 17h
- rua Afonso Paulo Feijó, 220, bairro Sarandi.
