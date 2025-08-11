Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Bem-Estar Financeiro busca auxiliar a comunidade em Sapiranga

Em meio aos desafios econômicos crescentes e altos índices de endividamento, a região de Sapiranga contará com o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Bem-Estar Financeiro, um espaço inaugurado pela cooperativa Sicredi Caminho das Águas e instalado no Fly.Hub, um polo de inovação e coworking do município. O objetivo da iniciativa é auxiliar pessoas suscetíveis a dívidas, apostando em pesquisa, educação financeira, tecnologia e soluções práticas para reduzir o endividamento.

O espaço será aberto ao público, e contará com atividades variadas, com oficinas, capacitações, rodas de conversa e projetos experimentais voltados a estudantes, professores, empresários, famílias e públicos em situação de vulnerabilidade. Além disso, um dos objetivos do Centro é ser um hub de conexão entre universidades, startups, poder público, educadores e entidades sociais. Portanto, parcerias com universidades e escolas municipais, já estão sendo organizadas, como o programa Cooperativas Escolares.

A proposta é apoiar os mais de 90 mil associados da cooperativa e a comunidade local para reduzir o índice de endividamento e ampliar o bem-estar financeiro, monitorando indicadores de evolução junto ao Comitê de Sustentabilidade sistêmico do Sicredi.

"Como cooperativa e fiéis ao sétimo princípio do cooperativismo, que é o interesse pela comunidade, olhamos atentamente para todo o ecossistema à nossa volta em busca de oportunidades para melhorar a vida das pessoas. Esse espaço reforça o nosso compromisso de avançar constantemente com relação ao conhecimento sobre o tema bem-estar financeiro e, através do seu compartilhamento, ajudar as pessoas a terem uma relação melhor com as suas finanças. Isso tudo irá refletir em uma economia mais aquecida e melhor qualidade de vida para todos”, destaca Eduardo Glaeser, gerente de Cooperativismo da Sicredi Caminho das Águas.

O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Bem-Estar Financeiro está localizado na Fly.Hub, na avenida 20 de Setembro, n° 4733, no bairro São Jacó, em Sapiranga. A iniciativa opera de segunda a sábado, das 8h30min às 17h30 min.

Para mais informações, acesse as redes sociais do Sicredi.