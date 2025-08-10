Pequena aeronave cai nos Lençóis Maranhenses e deixa dois mortos

Um avião de pequeno porte caiu, na tarde deste sábado (9), nas dunas dos Lençóis Maranhenses, em Santo Amaro (MA), e deixou dois mortos. As vítimas foram identificadas como o piloto Victor Manoel Britto e Bruna Emanoely.



A aeronave estava desaparecida desde o meio-dia e foi localizada nas dunas do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, em Santo Amaro (MA). A descoberta aconteceu após denúncia feita por funcionários do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), que acionaram o Corpo de Bombeiros local.



O avião pertencia ao deputado estadual do Maranhão, Francisco Nagib (PSB), que lamentou as mortes em publicação na sua rede social.



"Eu e minha família estamos muito tristes e abalados com o trágico acidente envolvendo uma aeronave de minha propriedade. Manifesto meus mais profundos sentimentos de pesar às famílias das vítimas, em especial à família Britto, pela perda irreparável de seu filho", disse.



Ainda não há informações sobre o horário do acidente. As vítimas foram inicialmente encaminhadas ao hospital de Santo Amaro. Posteriormente, os corpos foram levados ao IML (Instituto Médico Legal) de São Luís para os procedimentos necessários.



As informações foram confirmadas pela Polícia Militar do Maranhão e pelo Corpo de Bombeiros local. As causas do acidente ainda são desconhecidas e seguem sob investigação pelas autoridades.