Instituto Horizontes promove evento sobre diagnóstico e tratamento de TEA

Nos dias 15 e 16 de agosto de 2025, o Instituto Horizontes promove, em Porto Alegre (RS), mais uma edição da sua Jornada Científica com o tema “Psicanálise e Epigenética: Clínica de bebês de risco de TEA”. Uma das principais atrações do evento é a psicanalista Marie-Christine Laznik, uma das maiores referências internacionais no campo do diagnóstico e tratamento precoce do autismo.

LEIA MAIS: Projeto prevê uso de IA para diagnóstico precoce do câncer em Porto Alegre

Durante os dois dias de evento no Hotel Plaza São Rafael (Avenida Alberto Bins, 514), os participantes poderão conferir debates de casos clínicos e conferências realizadas por especialistas.

Laznik retorna ao Brasil trazendo as mais recentes descobertas científicas e clínicas, incluindo avanços em epigenética e intervenções com bebês entre quatro e nove meses — faixa etária em que desenvolveu métodos pioneiros de detecção de sinais precoces de TEA.

"Se a gente puder avaliar e interceder no primeiro ano de vida detectando os sinais de risco e fazendo a indicação das intervenções, nós podemos diminuir esses problemas futuros", explica Renata Vives, uma das idealizadoras da jornada.

Radicada na França desde 1972, Marie Christine Laznik é doutora em Psicologia Clínica, autora e coautora de mais de 20 livros sobre autismo, e lança em 2025 sua nova obra Psicanálise e Genética: clínica de bebê com risco de autismo.

Sua formação inclui análise pessoal com Jacques Lacan e Joyce McDougall, e sua trajetória clínica se consolidou no Centre Alfred Binet, em Paris, onde durante quatro décadas conduziu a célebre consulta pais-bebê. Atualmente, mesmo aposentada, segue oferecendo treinamentos e participando de redes internacionais como a CIPPA.

Além de conferencista principal, Laznik também comentará casos clínicos ao lado de profissionais brasileiras e será destaque em três conferências ao longo da programação, entre elas “Entre silêncios e sinais: quando a depressão materna e infantil se confunde com autismo”, “Diálogos entre psicanálise, genética e epigenética” e “O amor de transferência que sustenta a clínica de bebês de risco”.

A jornada contará ainda com a presença da doutora em psicologia/USP Pessia Grywac, que trabalha desde 1976 com neuroevolução, das analistas didatas Marisa Monteiro e Alicia Lisondo e profissionais do Instituto Horizontes. Durante o evento também será lançado o livro Bebês com Sinais de Risco em Saúde Mental, de Vera Zimmermann.

Com 15 horas de duração e certificado incluso, o evento, que também terá transmissão online, é indicado para todos os profissionais que atendem bebês, como psicólogos, psicanalistas, professores, fisioterapeutas, educadores em geral, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, médicos, pediatras e gastroenterologistas.

Serviço