Sexta-feira tem sol, mas aumento de nuvens traz instabilidade ao Estado

A sexta-feira (1º) será de sol em todo o Rio Grande do Sul, ainda sob influência de uma massa de ar seco que predomina na maior parte do Estado. No entanto, a quantidade de nuvens tende a aumentar em relação aos últimos dias. Na região da Campanha, tanto na fronteira com o Uruguai quanto com a Argentina, há possibilidade de chuva passageira ao longo do dia.

O frio do amanhecer perde um pouco de força, permitindo uma tarde com temperaturas mais agradáveis em boa parte do Estado. Na Grande Porto Alegre, o tempo segue firme, com sol entre nuvens. As mínimas devem ficar em torno dos 12°C, e as máximas podem chegar aos 24°C.

Em comparação com esta quinta-feira (31), o dia terá mais nebulosidade, mas sem previsão de chuva. O amanhecer ainda será frio, porém menos intenso, e a tarde apresenta leve aquecimento devido ao enfraquecimento do ar frio.

Ao longo do final de semana, a chuva ganha força em todo o Estado. Na Capital, o domingo deve ser de instabilidade constante.