SindsegRS busca fomentar a cultura do seguro no Brasil

Com uma história centenária, o Sindicato das seguradoras do Rio Grande do Sul (SindsegRS) completará 130 anos de história no mês de agosto. Com 17 empresas parceiras, a instituição é responsável por representar a categoria econômica e fomentar a cultura do seguro no Estado e no País.



O presidente do SindsegRS, Ederson Daronco, e Rubaiarte Amaro, superintendente do SindsegRS, foram recebidos pelo diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero na sede da entidade na tarde desta quarta-feira (30). Durante a conversa, foi debatida a importância de educar o público sobre a relevância de diferentes tipos de seguros.



Um dos principais pontos abordados na conversa foi a necessidade de uma comunicação mais clara e acessível sobre seguros, especialmente após os eventos climáticos que vêm atingindo o Rio Grande do Sul nos últimos meses.

"Queremos virar a chave nessa comunicação. Esse é o nosso objetivo. Usamos uma linguagem muito técnica, que o segurado tem dificuldade em entender", ponderou Daronco.