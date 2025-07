Empresa de consultoria focada no agro busca expandir para a região sul

A DATAGRO é uma empresa familiar fundada há 35 anos, focada em consultorias para o agronegócio, que busca oferecer análises e ferramentas para uma melhor compreensão dos mercados.



A empresa é responsável por organizar o Global Agribusiness Festival (GAFFFF), um dos maiores fóruns focados no agronegócio do mundo. Sediado anualmente, o evento busca reunir entidades, lideranças e autoridades, divididos em quatro pilares que exploram diferentes pontos da cultura agro - conteúdo, feira de negócios, gastronomia e entretenimento.



Um dos principais patrocinadores do GAFF é o Liberta, uma assessoria de investimentos afiliada à XP. Por meio do festival, o DATAGRO e o Liberta firmaram uma parceria, que, entre outras coisas, entendeu que fazia "muito sentido trazer a DATAGRO para a região Sul".

Pensando nisso, Anderson Jäger, Head de Compliance e de novos negócios da Liberta, junto de João Otávio de Assis Figueiredo, head de conteúdo da DATAGRO Pecuária, foram recebidos pelo diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, na sede da entidade na tarde desta terça-feira (29).O trio debateu a relevância da colaboração e inovação no setor, além de maneiras de fortalecer o agronegócio brasileiro.



“Entendi que fazia muito sentido trazer a DATAGRO para a região Sul, e é uma semente que venho plantando junto com nossos parceiros, porque a DATAGRO é uma empresa grande, renomada e bastante reconhecida no Brasil, mas muito pouco aqui na região sul”, destacou Jäger.



Figueiredo, por sua vez, destacou a importância da comunicação no setor, e afirmou que o agro precisa atingir novos públicos. Assim, ele exaltou a relevância de ações como a organização do GAFFF.



“Nunca fizemos essa comunicação moderna. O agro nunca falou para fora da porteira. Precisamos nos comunicar não só da porteira para dentro, porque a gente é muito eficiente, o melhor do mundo, ninguém compara com o Brasil em eficiência industrial, agrícola. Somos, geralmente, a NASA da produtividade, não tem ninguém que compete com a gente. Mas tem que saber comunicar”, enfatizou.