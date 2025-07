Com presença do vento, manhã de segunda-feira é congelante em Porto Alegre

Com a presença do vento, por vezes intenso, a manhã em Porto Alegre foi de temperaturas baixas em diversas regiões da cidade. Quem precisou sair cedo de casa nesta segunda-feira (28) para trabalhar ou para estudar teve que utilizar casacos, japonas, toucas, luvas e mantas, além do guarda-chuva em razão da chuva. A temperatura mínima no começo do dia foi de 11 graus, mas a sensação térmica era bem inferior em razão da presença do vento. Na Capital, quem circulou na região da avenida José Bonifácio ou preferiu se exercitar no Parque da Redenção estava bem agasalhado.

Segundo a MetSul, nesta segunda-feira, o território gaúcho está sob influência da circulação de um ciclone, o que vai resultar em um dia com muitas nuvens ainda em grande número de cidades gaúchas, especialmente da Metade Leste do Rio Grande do Sul. Por volta das 9h30min, a chuva ficou mais forte, sempre acompanhado do vento. No decorrer do dia, a previsão é que ocorram aberturas de sol em diferentes pontos do Estado, especialmente à tarde. Como é comum em circulação ciclônica, em vários locais o dia alternará sol, nuvens e chuva com formação de arco-íris em alguns pontos.

Na terça-feira, com o afastamento do ciclone, o ar mais seco cobre o Rio Grande do Sul. O começo do dia ainda pode ter maior nebulosidade no Norte e no Nordeste gaúcho, mas ao longo da terça o sol aparece em todas as regiões e com momentos de céu claro em algumas cidades. O vento ainda pode soprar moderado a forte no começo do dia em pontos próximos da costa e nos Campos de Cima da Serra, mas cede durante o dia. A terça começa fria com marcas abaixo dos cinco graus na Campanha, no Centro, parte do Oeste e nos Aparados. À tarde, a previsão é de frio ameno em todo o território gaúcho.

Para Porto Alegre, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima será de 13 graus e o tempo será encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no começo da manhã de terça-feira. Já a quarta-feira será ensolarada no Rio Grande do Sul e com amplos períodos de céu claro. Com tempo mais aberto, ar mais seco e vento mais calmo, a madrugada será muito fria com marcas ao redor e abaixo dos cinco graus na maioria das regiões, o que vai trazer geada. Marcas negativas são esperadas nos Campos de Cima da Serra que terá um começo de dia congelado.