Estado ultrapassa 100 obras finalizadas em escolas em 2025

O governo do Rio Grande do Sul alcançou, nesta semana, a marca de 101 obras concluídas em 96 escolas da rede estadual em 2025. Os trabalhos são coordenados pela Secretaria de Obras Públicas (SOP) e somam R$ 37,1 milhões em investimentos. A ação faz parte de uma iniciativa que teve início em 2023, com o mapeamento das necessidades de infraestrutura das instituições de ensino.



“Quando começamos a mapear as necessidades das escolas, ainda no início da gestão, em 2023, vimos a urgência de realizar os trabalhos de recuperação da infraestrutura. Agora as obras não apenas estão ocorrendo, como são cada vez mais rápidas e frequentes. É assim que vamos devolver a professores e alunos as escolas que merecem”, afirmou a secretária de Obras Públicas, Izabel Matte.

A centésima obra foi realizada na Escola Estadual de Ensino Básico João XXIII, no município de Campina das Missões. O trabalho incluiu a recuperação da cobertura e reparos internos. A intervenção, fiscalizada pela 17ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), localizada em Santa Rosa, teve início em abril e foi concluída antes do prazo, com um custo de R$ 240 mil.



Porto Alegre lidera a lista de municípios com o maior número de obras concluídas, somando 12 intervenções. Na sequência, estão Santa Maria e Sapucaia do Sul, com cinco obras cada. Este último também recebeu o maior volume de recursos, totalizando R$ 3,1 milhões. Entre as Crops, a 3ª, com sede em Estrela, recebeu o maior investimento, com R$ 3,9 milhões aplicados em oito escolas.