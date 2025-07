Mega-Sena acumula e prêmio deve chegar a R$ 51 milhões

Ninguém acertou os seis números do concurso 2893 daMega-Sena no sorteio deste sábado (26).



As dezenas sorteadas foram: 10 -40 -41 -45 - 48 -50.



Com isso, a estimativa de prêmio para o próximo concurso, a ser sorteadona terça-feira (29), é de R$ 51 milhões.



De acordo com a Caixa, 32 apostas acertaram cinco números. O prêmio pago foi R$ 119,27 mil.



Outras 2.904 apostas acertaram a quadra, recebendo uma premiação de R$ 1.877.



A aposta mínima da Mega-Sena é de seisnúmeros e custa R$ 6.



As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.