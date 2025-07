Rio Grande do Sul tem pelo menos 6,5 mil vagas abertas em concursos públicos

O Rio Grande do Sul começou a semana com cerca de 6,5 mil vagas abertas para concursos públicos. As oportunidades estão distribuídas em cerca de trinta municípios gaúchos, contemplando diferentes cargos e níveis de escolaridade.

Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul (Seduc), que prevê a contratação de 6 mil professores para a rede estadual de ensino. As inscrições estão abertas até o dia 4 de agosto, e as provas devem ser aplicadas no dia 28 de setembro. Entre os editais, destaca-se o da(Seduc), que prevê ade ensino. As inscrições estão abertas até o dia, e as provas devem ser aplicadas no dia 28 de setembro.

Outro destaque é o concurso do Ministério Público do Estado (MP-RS) para a carreira de promotor de justiça. São 40 vagas para o cargo, cuja remuneração pode chegar aos R$30 mil. Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de agosto, e as provas da primeira etapa da seleção devem acontecer em 5 de outubro.

LEIA MAIS: Confira os concursos com inscrições abertas no RS

O Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado (Procergs) também está a procura de candidatos. Ao todo, são 62 vagas destinadas aos cargos de assistente administrativo, com remuneração de cerca de R$4 mil, e engenheiro de segurança do trabalho, com salários de mais de R$13,6 mil. As inscrições serão aceitas até o dia 30 de julho.