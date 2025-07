Previsão do tempo aponta frio com sol no começo da semana no RS

O Rio Grande do Sul começa a semana com a presença de um ar frio e seco. Esta segunda-feira (21) tem a presença do sol na maior parte das cidades. Pela manhã, devido ao frio da madrugada, haverá ocorrência de nuvens baixas e nevoeiros, com destaque para cidades da Grande Porto Alegre, Centro e Litoral Sul.

Nas duas primeiras regiões, o sol aparece mais à tarde. O Litoral Sul e as cidades mais próximas da Lagoa dos Patos seguem com nevoeiros durante boa parte do dia. A temperatura máxima nesta segunda será de 23°C.

Porto Alegre e Grande Porto Alegre também têm sol ao longo do dia. No período da manhã, haverá uma maior quantidade de nuvens e nevoeiros. À medida que avança para o período da tarde, o sol começa a aparecer mais. Durante a terça-feira (22), o sol vai aparecer entre as nuvens, mas o ar seco permanece.