Inscrições para o CNU 2025 terminam neste domingo; salários chegam a R$ 16 mil

As inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado (CNU), conhecido como "Enem dos Concursos", terminam às 23h59 deste domingo (20). Os interessados devem se inscrever na página (https://inscricao-cpnu.conhecimento.fgv.br/), utilizando o cadastro da plataforma gov.br. A taxa de inscrição é de R$ 70 e pode ser paga até esta segunda-feira, dia 21.Nesta edição, são ofertadas 3.652 vagas em 32 órgãos, incluindo Ministério da Saúde, Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O edital completo está disponível aqui.As vagas disponíveis são de nível superior e intermediário, com salários que variam entre R$ 4 mil (técnico de enfermagem) a R$ 16 mil (especialista em regulação de petróleo e derivados, álcool combustível e gás natural). A relação completa de cargos e salários está disponível aqui.ProvasSerão dois dias de avaliações: a primeira fase ocorre em 5 de outubro, com aplicação das provas objetivas para todos os candidatos inscritos. Já a segunda fase deve acontecer em 7 de dezembro, data em que serão aplicadas as provas discursivas para os candidatos aprovados na primeira etapa.A lista de classificação deve ser divulgada no fim de janeiro de 2026.