Morre, aos 77 anos, o escultor gaúcho Cho Dorneles

Nascido na capital gaúcha em 1948, Cho Dorneles foi um artista plástico e professor de artes, que ganhou destaque em todo Brasil pela sua série das "gordinhas". Com uma trajetória de destaque no mundo artístico, ele participou de dezenas de exposições e salões, e dedicou grande parte de sua carreira para o ensino da arte.

Entre os destaques de sua carreira foi a Mostra de Lançamento do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MAC) no Cais do Porto em 2004 e a exposição individual "Seres ou Não Seres" no MARGS em 2018, em que ele apresentou sua estudo sobre de figuras tridimensionais. Suas obras integram os acervos de ambos museus, além de serem itens de desejo de diversos colecionadores brasileiros.

Uma das "Gordinhas", série de esculturas que consagrou Chô Dorneles REPRODUÇÃO/TEMPO E ARTE LEIÃO/JC

Cho foi, por anos, colaborador da Associação dos Escultores do Rio Grande do Sul (AEERGS), que, através de uma nota oficial, lamentou a sua morte.

"A diretoria da AEERGS deseja força aos familiares, aos colegas artistas e aos amigos nesse momento de profunda tristeza e reflexão"

Ivan Mattos Esse respeito que a comunidade artística tinha pelo Cho era notável para quem conviveu com ele. Quem fala sobre isso é o colunista do Jornal do Comércio e amigo de Cho,

"Realmente ele era um mestre. Muito querido e afável. Tivemos contato nas exposições de arte. Ele sempre ia prestigiar outros artistas. Era possível ver o respeito que os colegas artistas tinham com o Cho, ele não tinha rivalidades", relembrou.

A artista visual Graça Craidy também não poupou elogios a Cho Dorneles. Segundo ela, as contribuições dele para o mundo são imensuráveis.

"Ele era da arte e esse era o mundo dele. Cho vivia no meio da arte, ele tinha aquela coisa que não morre quando a pessoa tem esse afeto pela arte. Ele estava sempre encantado com alguma coisa nova que se propusesse, como inovações, experimentos. Ele era um um cara contemporâneo, um homem do seu tempo", afirmou

Por fim, ela o definiu como um "grande amigo", e destacou que Cho foi uma pessoa muito querida e amada por todos. "Ele foi uma pessoa de um grande valor afetivo, criativo, artístico. Foi uma pessoa que realmente fez a diferença na vida de de todo mundo que ele conviveu", afirmou.

Velório

A homenagem de despedida para Cho Dorneles será feita na noite deste domingo (20), às 19h30min, na Funerárias Reunidas, localizada na rua Oscar Pereira, n° 91.

A solenidade ocorrerá na capela C, no cemitério Memorial Martim Lutero.