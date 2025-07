Frio e geada retornam com força ao Rio Grande do Sul nos próximos dias

Nada de o frio ir embora do Rio Grande do Sul. Pelo menos por enquanto. A previsão do tempo para os próximos dias indica que o Estado contará com frio e formação de geada. Por conta de uma circulação de baixa pressão na costa do Estado, a sexta-feira (18) amanheceu com pancadas de chuva na maioria das regiões.

Conforme Boletim Agrometeorológico da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), em parceria com a Emater/RS-Ascar e o Irga, no sábado (19) e no domingo (20), o ingresso de uma massa de ar seco e frio vai garantir o tempo firme e provocará o declínio das temperaturas, com mínimas inferiores a 5°C e formação de geadas ao amanhecer em diversas regiões gaúchas.

Entre a segunda (21) e quarta-feira (23), o tempo permanecerá seco, com temperaturas amenas e formação de nevoeiros ao amanhecer na maioria das regiões. O boletim aponta que os totais de chuva esperados para o período são baixos e deverão oscilar entre 5 e 10 mm na maioria das regiões. A exceção são a faixa Central, a Serra do Sudeste e o Extremo Sul, onde os valores acumulados deverão variar entre 20 e 30 mm, e poderão alcançar 50 mm em algumas localidades.

Mesmo com a previsão de frio e geada, os especialistas afirmam que não há risco para o setor agrícola, conforme a meteorologista Estael Sias, da MetSul.

"Não acredito em nada muito preocupante em termos de risco. Porque, principalmente na parte mais Leste, ali em direção à Serra, por exemplo, a gente ainda vai ter bastante umidade que vai inibir um pouco a geada. Na virada do mês, pelos dias 28 a 30 de julho, é que pode chegar uma massa de ar polar mais intensa com um impacto no setor agrícola. A desse final de semana, acredito que não seja de maior de maior risco, aí, pelo que estou vendo nos dados atualizados hoje."

Previsão em Porto Alegre





Apesar das baixas temperaturas, é esperado céu aberto na capital gaúcha nos próximos dias segundo a MetSul. No sábado (19), a previsão é de tempo aberto e pouco vento, com mínima de 9 °C e máxima de 18°C. No domingo, a expectativa é de tempo parecido, com mínima de 10 °C e máxima de 19°C.

O tempo deve permanecer estável entre segunda e quarta, com céu aberto e temperaturas similares ao final de semana. As chuvas, porém, devem voltar a aparecer na próxima quinta-feira (24), quando deve chover 0.9mm.