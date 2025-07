Virada no tempo traz frio e vento ao Rio Grande do Sul nesta quinta-feira

Uma frente fria associada a um centro de baixa pressão provoca mudanças significativas no tempo em todo o Rio Grande do Sul ao longo desta quinta-feira (17). A instabilidade atinge principalmente a madrugada e a manhã, com possibilidade de chuva forte em pontos isolados, especialmente nas regiões Sul e Leste do Estado.

O dia será marcado por vento persistente, com rajadas entre 50 e 70 km/h na Metade Sul e no Oeste, além de sensação térmica baixa ao longo de todo o dia. As temperaturas terão pouca variação, com máximas baixas em todo o Estado. Na Serra e no Oeste, os termômetros devem ficar ao redor ou abaixo dos 10°C durante a tarde.

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, o tempo instável também se concentra entre a madrugada e a manhã, com chance de chuva moderada a forte em alguns pontos. A temperatura deve variar entre 11°C e 16°C, mas o vento deve acentuar a sensação de frio. À tarde e à noite, o tempo se mantém com muitas nuvens e queda gradual nas temperaturas. Na sexta (18), a circulação de umidade vinda do oceano mantém a nebulosidade variável, mas sem previsão de chuva significativa.

Para a segunda quinzena de julho, iniciada nesta quarta-feira (16), a MetSul Meteorologia prevê temperaturas mais amenas em relação aos primeiros quinze dias do mês. Duas massas de ar frio devem atingir o Sul do Brasil: a primeira, entre hoje e amanhã, de curta duração. A segunda, mais intensa e prolongada, deve chegar após os dias 24 e 25, com possibilidade de reforço de ar polar. Entre essas duas incursões, do dia 20 ao 23, é esperado um período de aquecimento, com tardes agradáveis e até quentes para a época do ano.