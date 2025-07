Prefeitura de Capão da Canoa passará a fechar Beira-Mar aos domingos

No Litoral Norte do Rio Grande do Sul, a prefeitura de Capão da Canoa está implementando uma nova iniciativa que promete transformar a experiência dos moradores e visitantes aos domingos. A medida, anunciada recentemente nas redes sociais, visa proporcionar um espaço seguro e agradável para atividades ao ar livre.

A partir de agora, a avenida Beira-Mar será fechada aos domingos, abrangendo o trecho entre as ruas Maranguab e avenida Rudá, no sentido Xangri-lá – Torres. Este bloqueio ocorrerá entre 6h e 20h, tornando a área exclusiva para pedestres.

Com o objetivo de estimular a prática de atividades físicas e o lazer em família, a prefeitura planeja disponibilizar brinquedos infláveis para as crianças. Esta iniciativa busca incentivar a população a caminhar, pedalar e brincar com segurança.

É importante destacar que, em caso de chuva, o local não será fechado e o trânsito seguirá normal, garantindo a continuidade das atividades cotidianas sem interrupções.