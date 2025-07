Presidente do TJ-RS visita obras no Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Nesta terça-feira (15), o Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), desembargador Alberto Delgado Neto, visitou o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) para acompanhar o andamento das obras do novo Centro Integrado de Oncologia. O projeto está sendo viabilizado a partir do repasse de R$ 20 milhões do Judiciário gaúcho, ocorrido no final de 2023, como parte do montante de R$ 154 milhões repassados naquela ocasião para hospitais públicos.

Recebido pela Presidência do HCPA, o desembargador foi acompanhado pela ex-Presidente do TJ, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira. A comitiva conheceu as instalações no 4º andar do Bloco C, onde o novo centro está sendo construído.

O Presidente Alberto reforçou o papel ativo do Judiciário em iniciativas sociais. "A demanda da saúde hoje chega ao Judiciário por diversos fatores. Sabemos que o ideal seria o Executivo garantir esse acesso, mas diante das dificuldades, buscamos transformar momentos difíceis em ações positiva”, disse ele. O desembargador Alberto Delgado Neto destacou a iniciativa que compõe o Projeto "Judiciário Solidário".

Durante a visita, a ex-Presidente do TJ ressaltou o compromisso social do Judiciário. “Mais uma obra demonstrando que o nosso slogan foi e continua sendo cumprido, ou seja, 'de pessoas para pessoas'. Administrar é conhecer a realidade das pessoas e buscar, sempre que possível, a solução para os seus desassossegos”, afirmou.

O Diretor-Presidente do HCPA, Brasil Silva Neto, agradeceu o apoio e explicou que o objetivo da visita foi prestar contas sobre a aplicação dos recursos. “O TJ designou esta verba para que pudéssemos dar andamento ao projeto do Centro Integrado de Oncologia. Iniciamos esta obra com muito esforço, e convidamos os representantes do Judiciário para mostrar a importância desse investimento”, destacou. A previsão de conclusão das obras é para o segundo semestre de 2026.

O Centro Integrado de Oncologia do HCPA promete ser uma estrutura de referência para o tratamento do câncer no estado, beneficiando centenas de pacientes que dependem do Sistema Único de Saúde (SUS).

A Juíza-Corregedora Nadja Mara Zanella e o Assessor da Presidência do TJ, Ivandre de Jesus Medeiros, também acompanharam a visita, que ainda contou com a presença da Diretora Administrativa do HCPA, Ana Paula Coutinho, e do Diretor Médico, Luís Eduardo Rohde, entre outros integrantes do Hospital de Clínicas.