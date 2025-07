Semana tem retorno das temperaturas amenas e chuva no Rio Grande do Sul

O sol irá brilhar no Rio Grande do Sul no início desta semana, mas ainda com maior quantidade de nuvens em parte do território gaúcho. Quanto mais do Centro para o Sul e Campanha, maior a presença de nuvens, e quanto mais para o Norte, mais sol.

Também terá mais nebulosidade dependendo do turno, ou seja, pela manhã as nuvens aparecem mais que à tarde. Porém, na maior parte das cidades o dia segue com tempo seco. Uma chuva passageira e mal distribuída pode ocorrer na faixa entre a Serra e o Litoral Norte, mas atingindo poucas cidades. As temperaturas no Estado devem ficar entre os 10 e os 24°C.

Em Porto Alegre, o cenário não é diferente e a segunda será marcada pelo sol e nuvens. A nebulosidade ainda aparece bem ao longo do dia, apesar de diminuir em relação ao período da manhã. As temperaturas da tarde se aproximam dos 20°C em muitas cidades da Região Metropolitana. O tempo seco deverá predominar com aberturas de sol maiores em relação aos últimos dias.

Os termômetros seguem com marcas um pouco baixas ao amanhecer e mais agradáveis no período da tarde. Na quarta-feira, o sol segue diante de uma maior quantidade de nuvens. Com isso, as temperaturas da tarde se elevam e podem chegar na casa dos 25 a 27°C.

Segundo Estael Sias, da MetSul Meteorologia, o tempo deve mudar entre quinta e sexta-feira, por conta do aquecimento, resultando em um período de instabilidade. "Por causa de uma frente fria, a chuva deve vir associada a um sistema de baixa pressão. Em geral, os volumes pluviométricos não devem ser muito altos, porém, a chuva pode ser forte em algumas localidades do Rio Grande do Sul, mas não acredito em grandes riscos, pelo menos por enquanto", explica.