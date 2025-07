Sudeste concentra maior número de bolsas do Prouni no segundo semestre

As inscrições para o segundo semestre do Prouni (Programa Universidade para Todos) seguem abertas até esta sexta-feira (4). No total, mais de 211 mil bolsas de estudos estão disponíveis em instituições particulares de ensino superior em todo o país. O Sudeste concentra o maior número de vagas, enquanto a região Norte registra o menor.

Segundo o MEC (Ministério da Educação), as bolsas estão distribuídas em 370 cursos de 887 instituições particulares. Do total de bolsas, mais de 118 mil são integrais e mais de 93 mil são parciais, que cobrem metade do valor da mensalidade.

De acordo com os dados divulgados pela Sesu (Secretaria de Educação Superior do MEC), o Sudeste tem 84.812 vagas, sendo 49.469 integrais e 35.343 parciais.



Estados - Bolsas integrais - Bolsas parciais - Número total de bolsas

São Paulo - 30.903 - 15.726 - 46.629

Rio de Janeiro - 8.861 - 3.730 - 12.591

Minas Gerais - 8.931 - 14.555 - 23.486

Espírito Santo - 1.423 - 1.548 - 2.971



Em seguida aparece o Nordeste, com 53.347 bolsas, sendo 29.116 bolsas integrais e 24.231 parciais à disposição dos estudantes. A Bahia concentra o maior número de bolsas integrais e parciais na região, com um total de 13.827.



Estados - Bolsas integrais - Bolsas parciais - Número total de bolsas

Alagoas - 927 - 794 - 1.721

Bahia - 7.045 - 6.782 - 13.827

Ceará - 4.708 - 2.888 - 7.596

Maranhão - 2.580 - 5.246 - 7.826

Paraíba - 1.942 - 1.351 - 3.293

Pernambuco - 5.878 - 2.221 - 8.099

Piauí - 1.540 - 902 - 2.442

Rio Grande do Norte - 1.276 - 606 - 1.882

Sergipe - 1.044 - 1.033 - 2.077

A região Sul contabiliza 30.502 bolsas, divididas entre 19.166 integrais e 11.336 parciais, distribuídas nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.



Estados - Bolsas integrais - Bolsas parciais - Número total de bolsas

Paraná - 7.346 - 6.654 - 14.000

Santa Catarina - 4.747 - 811 - 5.558

Rio Grande do Sul - 8.048 - 4.367 - 12.415



No Centro-Oeste, que inclui Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal, estão disponíveis 23.050 vagas, sendo 8.955 de bolsas integrais e 14.095 parciais.



Estados - Bolsas integrais - Bolsas parciais - Número total de bolsas

Distrito Federal - 3.475 - 3.246 - 6.721

Goiás - 3.983 - 8.813 - 12.796

Mato Grosso - 1.342 - 2.436 - 3.778

Mato Grosso do Sul - 1.014 - 1.437 - 2.451



A menor oferta está na região Norte, composta por Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Roraima, Tocantins e Rondônia. Ao todo, são 19.491 bolsas de estudos vinculados ao Prouni -sendo 11.441 integrais e 8.050 parciais.



Estados - Bolsas integrais - Bolsas parciais - Número total de bolsas

Amazonas - 2.374 - 4.468 - 6.842

Acre - 615 - 369 - 984

Amapá - 789 - 516 - 1.305

Pará - 4.542 - 1.687 - 6.229

Roraima - 610 - 164 - 774

Rondônia - 1.236 - 460 - 1.696

Tocantins - 968 - 245 - 1.213



Para realizar a inscrição no Prouni, o estudante deve acessar o portal único de acesso ao ensino superior, no site oficial do MEC, até o dia 4 de julho, às 23h59. O processo seletivo do programa é destinado aos candidatos que tenham participado da edição do Enem de 2023 ou de 2024, e que tenham alcançado nota média igual ou superior a 450 pontos nas áreas de matemática, linguagens, ciências humanas, ciências da natureza, além de não ter zerado na redação.



Calendário de Inscrições PROUNI 2025 - 2º Semestre