Segunda-feira começa com temperaturas baixas no RS

Após um fim de semana de chuvas intensas no Rio Grande do Sul, o avanço de uma nova massa de ar seco e frio faz com o tempo mude. Conforme a informações da MetSul Meteorologia, a segunda-feira será de sol na maior parte do Estado. A manhã será gelada, com temperaturas próximas a 0ºC e até negativas. Mesmo com sol, os termômetros não devem subir muito ao longo do dia, com máximas de 11ºC.

Em Porto Alegre, depois de um fim de semana chuvoso, a segunda-feira inicia com nuvens. Ao longo do dia, o ar seco e o frio começam a predominar com a presença do sol. A temperatura ficará baixa durante todo o dia, com mínima de 3ºC e máxima de 11ºC. Na terça-feira, o ar seco e frio segue na Capital, com possibilidade de geada nas regiões mais afastadas da área urbana.

Confira a previsão do tempo para Porto Alegre nesta semana:

Terça-feira: sol e nuvens. Mínima de 2ºC e máxima de 12ºC.

Quarta-feira: sol e chuva. Mínima de 2ºC e máxima de 12ºC.

Quinta-feira: sol e nuvens. Mínima de 8ºC e máxima de 16ºC.

Sexta-feira: sol. Mínima de 8ºC e máxima de 19ºC.

Sábado: sol e nuvens. Mínima de 8ºC e máxima de 21ºC.