Região Sul do País tem fim de semana chuvoso e áreas de risco para alagamento, diz Climatempo

A Região Sul do País deve ter um final de semana chuvoso, com a formação de um sistema de baixa pressão, segundo dados da Climatempo em boletim meteorológico.O destaque é para a faixa que vai do Centro do Rio Grande do Sul, especialmente na região das Missões, Norte e Centro, além da Região Metropolitana de Porto Alegre, onde a chuva deve ser mais volumosa.Por outro lado, as duas áreas que devem ficar fora da rota da chuva são o Oeste e a Campanha, ao Sul do Estado, além do Norte do Paraná.Há previsão de frio na área da Campanha Gaúcha, onde há possibilidade de geada devido ao avanço da massa de ar polar e rajadas de vento entre 51 e 70 quilômetros (km) por hora entre o Centro do Rio Grande do Sul e o Oeste do Paraná, e alcançando todo o Estado de Santa Catarina.Para este domingo (29), a previsão é que a chuva siga intensa sobre o Norte do Rio Grande do Sul, com volumes elevados no Litoral e no Norte do Estado, enquanto a Grande Porto Alegre segue em estado de alerta para temporais ao longo do dia. As pancadas de chuva continuam no Oeste catarinense e no Sudoeste paranaense, mas perdem força em todo o Estado e em Curitiba.