RS deve registrar 30 horas de chuva intensa

O Rio Grande do Sul se prepara para um novo episódio de chuvas intensas, com a previsão de 30 horas de precipitação contínua em diversas regiões do Estado. O retorno da chuva neste sábado (28) ocorre após um breve período de baixa nos níveis dos rios. As autoridades estaduais emitiram alertas e coordenam esforços para prevenir danos e proteger a população, com foco na evacuação de áreas de risco.

Conforme dados da MetSul Meteorologia, a chuva deve se intensificar entre a noite deste sábado (28) e a madrugada de domingo (29), com previsão de grandes volumes de água, especialmente na Metade Norte do Estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta classificando a situação como de "grande perigo" devido ao risco de acúmulo de chuvas em várias regiões gaúchas. A população é orientada a acompanhar os boletins da Defesa Civil e seguir as recomendações das autoridades.

Em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, a Defesa Civil fez um apelo para que as pessoas que estavam desalojadas pelas chuvas anteriores não retornem às suas residências. A medida visa garantir a segurança da população diante da nova previsão de volumes elevados de água.

Neste sábado, o governador Eduardo Leite esteve em Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul e Lajeado, participando de reuniões com gabinetes de crise avançado instalados nos municípios, e pediu que a população deixe áreas de risco. "O foco, neste momento, é preservar vidas. Cuidar das pessoas. Depois, estaremos juntos para ajudar na desobstrução de vias e recuperação do patrimônio, como já fizemos em outros momentos", sinalizou.

Desde o fim da manhã deste sábado, a chuva ganhou intensidade na Região Central do Estado, em municípios como Santa Cruz do Sul, Vale do Sol, Vera Cruz e Venâncio Aires, ligados pela rodovia RSC-287. Na Capital e Região Metropolitana, a chuva ganhou força no início da tarde, por volta das 14h.