Ato homenageia vítimas de acidente com balão em SC

Um ato em homenagem às vítimas do acidente de balão do último sábado (21), em Praia Grande, Santa Catarina, no qual morreram oito pessoas, ocorreu neste sábado (28), no campo de decolagem Três Irmãos, localizado na cidade.O evento foi organizado pela Associação de Pilotos e Empresas de Balonismo (Avibaq), com apoio da secretaria de turismo da prefeitura local. Houve a presença de um pastor chamado Giovani, que disse palavras de conforto para os presentes. Os participantes, de mãos dadas, soltaram oito balões brancos, cada um com o nome de uma das vítimas fatais.Segundo informações da Prefeitura de Praia Grande, participaram do ato "balonistas, empresários do setor e representantes do trade turístico".O acidenteUm balão de ar quente com 21 pessoas a bordo pegou fogo durante um voo turístico. Segundo o depoimento feito pelo piloto à Polícia Civil, ao perceber o início das chamas, houve uma descida de emergência, com passageiros sendo ordenados a pular para se salvar.Além do piloto, outras 12 pessoas conseguiram saltar quando o balão ainda estava próximo ao solo. Com menos peso, ele passou a ganhar altitude e depois se incendiou, e os oito ocupantes restantes morreram.