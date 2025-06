Acompanhe: Vale do Rio Pardo já registra fortes chuvas

Partes do Rio Grande do Sul já registram fortes chuvas desde o fim da manhã deste sábado, 28 de junho.

No fim da manhã, pouco antes do meio-dia, a chuva que já caia desde as 11h ganhou intensidade na Região Central do Estado, em municípios como Santa Cruz do Sul, Vale do Sol, Vera Cruz e Venâncio Aires ligados pela rodovia RSC-287.

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, pancadas de chuva começaram a cair por volta das 14h.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um aviso na madrugada deste sábado alertando para o risco grandes alagamentos e tranbordamento de rios Reprodução/Inmet/JC

A previsão é de fortes chuvas e com grandes volumes entre este sábado e domingo no Rio Grande do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), alertou, na manhã desta sábado (28), para risco de acúmulo de chuvas em diversas regiões do Estado. O instituto classificou a situação com o grau de severidade de "grande perigo".

"Chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco", destacou a entidade, no seu último boletim.

As principais áreas afetadas devem ser o noroeste rio-grandense, a região metropolitana de Porto Alegre, o nordeste rio-grandense, centro oriental rio-grandense.

Instruções

Para quem mora em zonas de risco, o INMET alertou para:

- Desligar aparelhos elétricos, quadro geral de energia.

- Observar alteração nas encostas.

- Permanecer em local abrigado.

- Em caso de situação de inundação, ou similar, proteger seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)