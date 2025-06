Governo do RS anuncia promoções e abertura de concurso para professores

A direção do Cpers Sindicato e o governador Eduardo Leite reuniram-se nesta sexta-feira (27) para dialogar sobre pautas da categoria e apresentar novos encaminhamentos do Estado na área da educação. No encontro, realizado no Palácio Piratini, foram anunciadas três medidas importantes: o início do processo de promoções de professores, o chamamento de mais aprovados no concurso realizado em 2023 e a realização de um novo concurso público para professores, com seis mil vagas.

• LEIA TAMBÉM: Escolas relatam erros e falta de organização na entrega de uniformes da rede estadual



A Secretaria da Educação (Seduc) estima que o processo de envio de documentações por parte dos professores tenha início na segunda semana de julho, a partir da publicação do novo decreto que regulamenta as promoções e da conclusão do sistema pela Procergs. Na mesma linha, o governo confirmou o chamamento de mais 327 aprovados no concurso de 2023, ampliando o número de nomeações para além das vagas inicialmente previstas. A Secretaria da Educação (Seduc) estima que o processo de envio de documentações por parte dos professores tenha início na segunda semana de julho, a partir da publicação do novo decreto que regulamenta as promoções e da conclusão do sistema pela Procergs. Na mesma linha, o governo confirmou o, ampliando o número de nomeações para além das vagas inicialmente previstas.

De acordo com nota divulgada pela assessoria do governo, serão 1.871 candidatos nomeados, frente às 1,5 mil vagas ofertadas no edital. Outro anúncio importante foi a previsão de realização de um novo concurso público para professores, com edital previsto para os próximos dias e prova até o mês de outubro.