Defesa Civil estadual reforça o alerta de chuvas intensas no final de semana

Nesta sexta-feira (27), o Centro de Monitoramento da Defesa Civil estadual atualizou as informações sobre as chuvas previstas para o Rio Grande do Sul no fim de semana. Chuvas fortes e intensas, acompanhadas de raios e temporais devem ocorrer nas regiões Noroeste, Centro-Norte, Metropolitana, Vales, Serra e Litoral Norte entre a noite de sábado (28) e o início da manhã do domingo (29). A maior parte da chuva prevista deve ocorrer em 12 horas.

Na sexta-feira (27), o tempo predomina, devido à atuação de um sistema de alta pressão. Os ventos serão de sul e de sudeste no Litoral e na Região Metropolitana, com rajadas entre 15 km/h e 30 km/h.



Já no sábado (28), o aprofundamento da área de baixa pressão sobre o Estado, aliado ao fluxo de umidade do norte do País, favorece a ocorrência de chuva forte a intensa na metade norte, nas Missões, no Centro e na Região Metropolitana.



Os acumulados variam entre 50 mm e 90 mm nas regiões Noroeste, Norte, Serra, Metropolitana, Vales e Litoral Norte, podendo superar 100 mm, especialmente durante a noite, nos Vales, no Noroeste, no Centro-Norte, na Serra e no Litoral Norte. Nas demais regiões, os volumes de chuva ficam entre 10 mm e 40 mm. Também há risco de temporais com granizo e de rajadas de vento acima de 70 km/h no noroeste e no norte do Estado.



Na madrugada e em parte da manhã de domingo (29), a formação de um ciclone extratropical próximo da costa ainda favorece chuvas intensas e persistentes, acompanhadas de raios e temporais isolados.



Os acumulados variam entre 50 mm e 80 mm nas Missões, no Noroeste, no Centro-Norte, na Região Metropolitana e na Serra, podendo chegar, pontualmente, aos 100 mm por dia dia nos Vales e no Litoral Norte. No extremo sul, há potencial de chuva forte em pontos isolados, com taxas de precipitação de até 20 mm por hora. Nas demais regiões, os acumulados ficam abaixo de 30 mm.



Com a influência do ciclone, as rajadas de vento se intensificam, variando entre 50 km/h e 75 km/h na metade sul do Estado, na Região Metropolitana, no nordeste do Estado e em todo o Litoral, deixando o mar agitado. Há risco de temporais com granizo e rajadas de vento acima dos 70 km/h no Noroeste e no Norte durante a madrugada.



Entre sexta-feira e domingo, são esperados acumulados de precipitação de 80 mm a 130 mm na Região Metropolitana, no Centro-Norte, no Noroeste e no nordeste do Estado, podendo superar os 170 mm nos Vales, na Serra e no Litoral Norte.



Nível dos rios

A condição hidrológica atual é de níveis elevados nos rios na faixa central do Estado. Alguns estão acima da cota de inundação em diversas cidades, e outros estão acima do limiar de atenção como consequência das chuvas dos últimos dias.



Rio Uruguai: está acima da cota de inundação entre São Borja e Uruguaiana, com tendência entre lenta elevação e estabilidade;



Rio Ibicuí: está acima da cota de inundação nas estações de Manoel Viana, com tendência de declínio.

Rio Jacuí: está acima da cota de inundação entre Rio Pardo e o Delta do Jacuí, com lento declínio no trecho final;



Rios Caí, Sinos e Gravataí: apresentam níveis altos em suas cidades mais a jusante devido ao efeito dos níveis altos do Guaíba, que dificultam a vazão;

Guaíba: está acima da cota de inundação na região das ilhas e variando na cota de alerta no Cais Mauá, em Porto Alegre. Esse cenário deve se manter no decorrer dos próximos dias.



Lagoa dos Patos: deve seguir com níveis elevados devido ao escoamento da cheia do Guaíba.

Em função das precipitações observadas nos últimos dias, com elevados acumulados registrados por todo Estado, e em face da previsão de novas chuvas, mantêm-se as condições de atenção e alerta para os municípios em amarelo e em laranja no mapa hidrológico, respectivamente, nos quais os níveis permanecem elevados e com riscos de inundações.



Devido às chuvas dos últimos dias, os solos na região se encontram muito úmidos, favorecendo respostas hidrológicas rápidas com a ocorrência de novas precipitações. Há risco de cheias e inundações de arroios e pequenos rios que não possuem monitoramento, além da elevação dos níveis em rios maiores, que devem seguir variando entre limiares de atenção e alerta para inundação. Nessas áreas, também há risco de enxurradas, alagamentos em áreas urbanas e deslizamentos de terra (em locais mais vulneráveis e com declividade elevada).



A condição de inundação é indicada para os seguintes rios:

Ibicuí (Manoel Viana e Itaqui);

Uruguai (São Borja a Uruguaiana);

Jacuí (Dona Francisca, Cachoeira do Sul até o Delta do Jacuí);

Pardo e Pardinho, Taquari (Encantado a Taquari);

Caí (São Sebastião do Caí e Montenegro);

Paranhana (Igrejinha a Taquara);

Sinos (Campo Bom, São Leopoldo até o Delta do Jacuí);

Gravataí (Alvorada e Gravataí) ;

Guaíba (região das ilhas e cais de Porto Alegre).



Estratégia de atendimento

Para gerenciar o atendimento à população durante as chuvas que devem atingir o Rio Grande do Sul no final de semana, o governo do Estado determinou a criação do Gabinete Estratégico de Crise na sede da Defesa Civil estadual, em Porto Alegre.



Além disso, também foram instituídos três gabinetes de crise regionalizados, um na região da Serra, em Caxias do Sul, um no Vale do Taquari, em Lajeado, e um no Vale do Rio Pardo, em Santa Cruz do Sul.



Os centros servirão como pontos de apoio e articulação regional para o acompanhamento em tempo real da situação nas áreas com maior probabilidade de impacto.