Grupo Hospitalar Conceição reduz 83% do tempo de espera com a implementação do 3º turno

Pouco menos de um mês após o início da implementação gradual do 3° turno, o Grupo Hospitalar Conceição (GHC) conseguiu reduzir filas de espera e ampliar o número de cirurgias na rede. Somente para cirurgias vasculares, houve uma redução de 83,8% do tempo da fila de espera. E, a expectativa é de que mudanças ainda mais significativas sejam percebidas a partir de agosto, quando a redução na lotação das emergências deve permitir a execução completa da medida.

Nesta sexta-feira (27), o diretor-presidente do GHC, Gilberto Barichello, apresentou o balanço de um mês desde o início da iniciativa. Embora a extensão dos horários para o turno da noite tenha sido implementada apenas no mês de junho, o GHC vem realizando atendimentos aos sábados desde janeiro de 2025. De lá para cá, já foram efetuadas cerca de 1,3 mil cirurgias. Somente no mês de junho, quando os hospitais passaram a atender até à 1h, foram realizados cerca de 458 procedimentos. Foram 261 intervenções cirúrgicas a mais do que no mês de maio deste ano.

Entre as especialidades cirúrgicas atendidas no período, destacou-se a cirurgia geral, com 117 procedimentos realizados desde o início da medida. Os procedimentos ginecológicos, traumato-ortopédicos, urológicos e pediátricos também prevaleceram.

O aumento do número de cirurgias possibilitou, por consequência, a redução do tempo de espera para atendimentos. De acordo com Barichelli, "a expectativa é realizar mais de 14 mil cirurgias ano com o terceiro turno. Com isso, muitas vezes, o número de pacientes na fila não diminui, porque conseguimos efetuar mais diagnósticos. Mas, o grande segredo é diminuição do tempo de espera".

A lista para cirurgias vasculares foi a que teve a maior diminuição, com queda de 83,8% no tempo da fila de espera. Embora o número de pacientes tenha se mantido estável, o período de aguardo para a realização de procedimentos cirúrgicos passou de 209 dias, em 12 de maio de 2025, para 34 dias em 16 de junho deste ano.

Para cirurgias oncológicas, a queda foi de 37,5% do tempo da fila de espera entre janeiro e junho. Desde então, os pacientes, que esperavam 32 dias para efetuar procedimentos, passaram a aguardar apenas 20 dias. O tempo de espera para cirurgias torácicas também caiu. Neste caso, a queda foi de 32%, saindo de 66 dias, em janeiro, para 45 dias de espera, em junho.

Os procedimentos urológicos, por sua vez, passara por uma redução de 50% do tempo da fila de espera, entre fevereiro e junho, passando de 70 para 35 dias de aguardo. Já o tempo de espera para intervenções mastológicas, caiu de 60 dias, em março, para 33 dias, em junho, o que representa uma diminuição de 45% do tempo na fila de espera.

Segundo Barichello, o GHC ainda está compilando os dados referentes ao número de consultas especializadas e exames realizados durante o 3° turno. Essa informação deve ser divulgada a partir da próxima quarta-feira (2).

Vale destacar que o aumento no número de procedimentos cirúrgicos implicou diretamente no reforço de equipes médicas. O recrutamento de pessoal, por meio de concursos públicos, iniciou em maio. Deste então, foram contratados 424 profissionais. Além disso, há 20 contratações agendadas, 239 convocados e 19 em fase de convocação. Com a implementação completa do 3° turno, prevista para o mês de agosto, ainda devem ocorrer mais contratações.

No último dia 2 de junho, o grupo anunciou a abertura do 3° turno nos hospitais Conceição, Criança Conceição, Cristo Redentor e Fêmina. Com essa mudança, que integra o programaAgora Tem Especialistasdo governo federal, essas unidades passaram a atender à noite, das 19h à 1h, para a realização de exames, consultas especializadas e cirurgias eletivas.

GHC na palma da mão

Além da implementação do 3° turno, o Grupo Hospitalar Conceição inaugurou o GHC Digital, um sistema que envia lembretes referentes a consultas e exames para pacientes por WhatsApp. A medida possibilitou uma redução significativa nas faltas em agendamentos hospitalares.

Desde o lançamento da ferramenta, em junho, foram cerca de 27,7 mil mensagens enviadas e cerca 13,8 mil respostas. De acordo com o dashboard, a medida implicou em uma redução do absenteísmo, que caiu de 23,45% em maio para 17,58% em junho. As diminuições foram percebidas no Conceição, Cristo Redentor, Criança Conceição e Fêmina.

A novidade não incluiu apenas um canal do WhatsApp, mas também um aplicativo, que possibilita a consulta a prontuários, a visualização de resultados e imagens de exames e a conferência de consultas médicas já realizadas. Essa também é uma das ações que compõem o escopo do Agora Tem Especialistas.

Ministro da Saúde anuncia Super Centro para Diagnóstico do Câncer

O evento ainda contou com a participação virtual do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que anunciou o lançamento do Super Centro para Diagnóstico do Câncer, em São Paulo (SP). A iniciativa funcionará como uma rede nacional integrada de diagnóstico oncológico.

Diante de representantes de dez estados brasileiros, o ministro apresentou a iniciativa, que envolve uma parceria com o A.C. Camargo Cancer Center. A partir dela, deve-se equipar e qualificar profissionais dos laboratórios públicos do País para revisar casos complexos e atuar ativamente na tomada de decisões referentes ao melhor tratamento para cada paciente. Além disso, a medida deve possibilitar a emissão de cerca de 1 mil laudos por dia.

De acordo com Barichelli, a medida vai de encontro com esforços que já vêm sendo realizados nos hospitais do GHC. "Hoje, o Grupo Hospitalar Conceição atende 50% das quimioterapias de Porto Alegre.

Isto é, de todas as quimioterapias do SUS de Porto Alegre, o GHC faz 50% delas. A nível estadual, são cerca de 13,76% das quimioterapias feitas no Rio Grande do Sul", destaca.

"Com a ampliação do 3° turno no centro de Oncologia, nós já fizemos 122 sessões quimioterápicas a mais, além de radioterapias, consultas ambulatoriais e assim por diante", completa o diretor-presidente.

Agora Tem Especialistas

A implementação do 3° turno no Grupo Hospitalar Conceição é apenas uma das ramificações do programa Agora Tem Especialistas no Rio Grande do Sul, que prevê o aumento da oferta de cuidados integrados (OCIs) e a redução do tempo de espera para cirurgias. Ações de fortalecimento da Atenção Primária, com o Mais Atenção Primária à Saúde e o Mais Saúde Digital, por meio de telediagnóstico, teleconsulta e teleconsultoria também estão inclusas no pacote.

Na coletiva à imprensa, Barichelli ainda anunciou um investimento de R$ 300 milhões anuais para fortalecimento da rede de atenção integral à saúde da mulher no SUS. O foco das verbas serão a prevenção, diagnóstico rápido e tratamento especializado.