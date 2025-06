Unimed Federação-RS inaugura nova sede na próxima quarta-feira

A Unimed Federação-RS vai inaugurar a sua nova sede ao cooperativismo médico e à sociedade gaúcha na próxima quarta-feira, dia 25 de junho, a partir das 18h30min, na rua Santa Terezinha, 340. A solenidade para convidados também servirá para marcar os 53 anos de aniversário da cooperativa. A nova sede irá qualificar ainda mais o atendimento aos beneficiários e ao Sistema Unimed-RS.



“Esse é o início de uma nova etapa do cooperativismo médico no Rio Grande do Sul, contribuindo para qualificar ainda mais os serviços de saúde prestados à população gaúcha, com a qual temos uma relação de respeito e proximidade”, destaca o presidente Nilson Luiz May, idealizador da obra e líder do Sistema Cooperativo Empresarial Unimed-RS.



May informa que o projeto utilizou o retrofit (técnica de revitalização de construções antigas) do prédio já existente e uma ampliação. O empreendimento totaliza 3.644,07 metros quadrados de área construída.



Entre os espaços planejados, foi instalado um rooftop (espaço no topo da construção), um coworking (espaço de trabalho compartilhado), um auditório e um café, além de salas de reuniões disponíveis para os dirigentes das Unimeds Singulares utilizarem quando estiverem em Porto Alegre.



De acordo com o dirigente, a obra que foi executada em um período de aproximadamente dois anos, cumpre rigorosamente todos os critérios legais, ambientais e de segurança previstos para esse tipo de empreendimento.



A nova sede também está alinhada com o pensamento da Unimed Federação-RS, promovendo o bem-estar para quem trabalha na empresa, mas também é amistoso e agradável para a comunidade local.