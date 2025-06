Estradas estaduais com muitos problemas por causa das chuvas

O Comando Rodoviário da Brigada Militar registra muitos problemas em rodovias estaduais do Rio Grande do Sul por causa das condições climáticas desfavoráveis dos últimos dias. O problema foi decorrente das fortes chuvas no Estado e que provocaram bloqueios parciais e totais nas estradas. Na ERS 348, no Km 32, no município de Faxinal do Soturno, há água na pista devido à chuva forte. No local, o trânsito está totalmente bloqueado.



No município de Relvado, na ERS 433, no Km 08, a ponte está interditada e o desvio ficou submerso. Em Bom Retiro do Sul, a ERS 129, Km 13, ocorreu inundação da pista. Também há água sobre a via, na ERS 502, no Km 11, em Cachoeira do Sul. Em outro trecho da ERS 502, no Km 17, o bloqueio é total devido às águas da chuva (arroio Barriga). A rodovia não está pavimentada.



Em Santa Maria, o asfalto está cedendo na ERS 511, no Km 03, e no Km 05 ocorreu a queda da cabeceira da ponte. Na ERS 524, no Km 02, tem água sobre a pista devido a chuva forte. Já o trânsito no local foi totalmente bloqueado. No município de General Câmara, na ERS 130, no Km 28, tem água sobre a pista, não permitindo o trânsito. Em São Vicente do Sul, a chuva causou danos na cabeceira da ponte na ERS 241, no km 23.



No município de Bento Gonçalves, na ERS 431, no Km 06, o tráfego de veículos está sendo liberado apenas para os moradores locais, devido a ponte que liga ao município de Cotiporã estar submersa e a balsa que liga a São Valentim estar inoperante, causada pela alta do rio Taquarí. A Defesa Civil interditou a balsa e o trânsito no local está bloqueado. No município de Cruzeiro do Sul, na ERS 130, no Km 55, tem água sobre a pista. O mesmo ocorreu na ERS 149, no Km 78, em Restinga Seca.



Em Manoel Viana, na ERS 176, no Km 170, não há segurança na passagem da ponte, ficando impossibilitado o tráfego de veículos. No município de Santa Cruz do Sul, no Km 06, há risco de desmoronamento de rocha sobre a rodovia. Em Toropi, localizado na região central do Rio Grande do Sul, há danos na ERS 530, no km 76.



Neste momento, estão com bloqueio parcial, a ERS 130, no Km 36, no município de Venâncio Aires. No local, houve desmoronamento de parte da via. Em Ivorá, na ERS 348, no Km 15, há obras de reconstrução da via. No município de Tapera, na ERS 223, no Km 33, o asfalto. Em Faxinal do Soturno, na ERS 149, no Km 150, ocorreu deslizamento de terra. Em Nova Palma, na ERS 149, no Km 161, há um deslizamento de terra, com bloqueio parcial da rodovia. Na saída da cidade em direção ao município de Pinhal Grande.



Em Farroupilha, na ERS 448, nos quilômetros 31 e 32 da estrada, o asfalto está cedendo. No município de Cacequi, na ERS 640, no Km 19, há inundação, água sobre a pista. No município de Restinga Seca, na ERS 149, no Km 89, tem água sobre a pista e o bloqueio do trânsito é parcial. Em Santa Maria, na RSC 287, no Km 226, a ponte do Exército está com o trânsito no siga e pare.