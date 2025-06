Queda de balão deixa oito mortos em Santa Catarina

A queda deum balão de ar quente deixou ao menos oito pessoas mortas na manhã desta sábado no município de Praia Grande, no Sul de Santa Catarina. Conforme o Corpo de Bombeiros catarinense, o balão transportava 21 pessoas, incluindo o piloto. Até agora, foram confirmados 13 sobreviventes. Não há desaparecidos. A aeronave caiu nas proximidades de um posto de saúde.Os 13 sobreviventes já foram encaminhados a hospitais próximos. Conforme o governo de SC, todas as vítimas estão sendo atendidas e avaliadas pelos bombeiros militares. Os Bombeiros atuam com aproximadamente 20 bombeiros e 7 viaturas no local.