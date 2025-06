Rio dos Sinos excede cota de inundação e risco é muito alto, aponta Defesa Civil

O Rio do Sinos excedeu a cota de inundação, atingindo os 4,56m às 16h desta sexta-feira (20). O corpo d'água permanece em elevação lenta, e o risco é muito alto desde o município de Campo Bom, de acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul. O alerta vermelho vale até às 15h45min deste sábado (21).

O rio, que atravessa cerca de 32 municípios, ultrapassou a cota de inundação às 14h desta sexta, quando chegou aos 4,51m. Desde então, continua subindo.

Segundo o comunicado da Defesa Civil do Estado, a população deve procurar abrigo ou permanecer em local seguro até cessarem as fontes de risco. Os moradores também devem observar as orientações previstas no Plano de Contingência do seu município para definir a melhor maneira de agir.

Além disso, permanecer atento quanto à evolução do evento, mesmo durante a noite, e compartilhar as informações divulgadas pelo órgão também pode ser crucial. Em caso de evacuação, a indicação para quem possui animais domésticos, é levá-los consigo ou deixá-los soltos de qualquer guia, goleira ou gaiola.

Entre as recomendações da Defesa Civil, há mais um ponto de atenção: não retorne para áreas evacuadas até que as autoridades responsáveis comuniquem que o local é seguro.