Nível do Guaíba chega a 2,83m na tarde desta sexta-feira

Atualizado às 16h

O nível do lago Guaíba continua subindo no início da tarde desta sexta-feira (20). Conforme dados monitorados monitorados pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e pela Agência Nacional das Águas (ANA), as águas estão batendo em 2,83m às 15h15min.

O nível diz respeito à medição realizada na Usina do Gasômetro. Ali, a cota de inundação é de 3,60m e a de alerta é de 3,15m. Ainda de acordo com os dados, o Guaíba está se elevando a uma velocidade de 1,3cm por hora, indicando aceleração desse aumento , visto que estava em 0,3cm por hora às 14h14min. A velocidade, porém, ainda é inferior aos 2,2cm de aumento por hora registrados no meio da manhã de quinta-feira (19).

Outra medição é realizada junto ao Cais Mauá, no Centro Histórico, onde a régua marcava 2,26m às 10h15min, hora do último dado disponibilizado. Naquele ponto, a cota de inundação é de 3m, com o nível de alerta sendo de 2,30m.