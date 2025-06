Hospitais da Capital têm restrição nas emergências pediátricas devido à superlotação

Na tarde desta terça-feira (17), o Hospital de Clínicas informou que a emergência pediátrica está restringindo os atendimentos emergenciais, e serão atendidos somente pacientes via SAMU. Segundo o Hospital, a Emergência Pediátrica enfrenta cenário crítico de superlotação. Há 36 dias a unidade está operando acima da capacidade.

Nesta terça-feira, o HCPA indica que a situação se agravou: os casos atendidos têm se intensificado em complexidade, uma vez que a UTI Pediátrica da instituição também está lotada.

Com o quadro, e em acordo com a prefeitura municipal, os atendimentos seguem restritos. Nesta tarde, 28 crianças em condições de alta complexidade estão sendo assistidas nas 14 vagas disponíveis, enquanto outras nove aguardam atendimento. Todos os recursos materiais e humanos estão sendo utilizados no limite máximo.

Apesar de todos os esforços para garantir a assistência, o HCPA afirma enfrentar um desgaste significativo das equipes, que vêm atuando com toda dedicação ao longo do tempo. Enquanto a situação não se normalizar, pacientes sem quadros graves seguirão sendo redirecionados a outros pontos da rede de saúde.

Também com restrições na emergência pediátrica, o Grupo Hospitalar Conceição informa que, a partir das 18h desta terça-feira (17), somente ocorrências vindas pelo SAMU serão atendidas no Hospital Criança Conceição. O período da restrição no GHC será de 24h. O Hospital indica que está com limitação de pacientes devido à superlotação, com todos os leitos com pontos de oxigênio ocupados.