Feira Feito em Barbosa é um dos eventos paralelos do 33º FestiQueijo, em Carlos Barbosa

A cidade de Carlos Barbosa se prepara para mais uma edição do FestiQueijo, entre os dias 27 de junho e 27 de julho de 2025, e com ele a tradicional Feira Feito em Barbosa, que ocorre paralelamente ao maior festival gastronômico da Serra Gaúcha, no Pavilhão da Tramontina, ao lado da Rua Coberta. Com entrada gratuita, o espaço estará aberto já na quinta-feira (26), das 17h às 22h, e nos cinco finais de semana do evento: sextas-feiras, das 11h às 22h, sá bados, das 9h às 22h, e domingos, das 9h às 18h.

Com o objetivo de valorizar a produção local, neste ano a feira reunirá 32 expositores de diferentes segmentos, oferecendo uma rica diversidade de produtos elaborados no município. Serão itens das áreas de artesanato, agroindústria, confeitaria, livraria, moda, perfumaria, utilidades domésticas, velas decorativas, artigos místicos e artefatos tradicionalistas. As novidades desta edição ficam por conta da oferta de geleias e da linha pet. Com o objetivo de valorizar a produção local, neste ano, oferecendo uma rica diversidade de produtos elaborados no município. Serão itens das áreas de artesanato, agroindústria, confeitaria, livraria, moda, perfumaria, utilidades domésticas, velas decorativas, artigos místicos e artefatos tradicionalistas.

"A feira vem apostando em renovação e diversidade para atender cada vez mais a demanda do público e oferecer uma experiência completa aos visitantes", afirma Marisa Beninca, presidente da Feira Feito em Barbosa.



Além dos estandes comerciais, o público também poderá aproveitar uma programação cultural especial. Um dos destaques é o retorno da Galeria das Artes, com a exposição de obras de pintura e escultura de artistas regionais. Outro atrativo será o lounge instagramável, ideal para registros fotográficos e interação nas redes sociais.



"A Feito em Barbosa é uma excelente oportunidade para quem deseja prestigiar o talento local, conhecer novos produtos e vivenciar o espírito empreendedor da comunidade barbosense", reforça Fabio Rogerio Basso, secretário municipal de Desenvolvimento Turístico, Indústria e Comércio de Carlos Barbosa e vice-presidente de Eventos/Gestão Pública do 33º FestiQueijo.

Realizada pela Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Turístico, Indústria e Comércio, a curadoria dos expositores aconteceu por meio de edital, priorizando empresas com sede na cidade e que fabricam seus próprios produtos, em sintonia com o propósito do evento, que é valorizar o que é 'Feito em Barbosa'.

SERVIÇO

• O que: Feira Feito em Barbosa

• Quando: 27 de junho a 27 de julho de 2025

• Horários: sextas-feiras, das 11h às 22h; sábados, das 9h às 22h; domingos, das 9h às 18h

• Local: Rua Coberta (Rua Maurício Cardoso - Centro, ao lado da igreja Matriz), em Carlos Barbosa (RS)

• Entrada: gratuita

• Realização: Prefeitura de Carlos Barbosa/Secretaria Municipal de Desenvolvimento Turístico, Indústria e Comércio