Governo lança novo Portal da Dívida Pública e amplia acesso às informações sobre os passivos do Estado

O governo do Esrado lançou na sexta-feira (13) uma ferramenta que passa a apresentar uma visualização mais moderna e intuitiva dos dados sobre os passivos estaduais. O objetivo do Portal da Dívida Pública é facilitar o acesso à informação pela sociedade, elevando o nível de transparência e controle social sobre um dos temas mais relevantes das finanças públicas.

Governo do Estado apresenta relatório sobre a evolução da dívida pública em 2024

O novo portal disponibiliza, ou seja, o valor total dos passivos do Estado, separados por tipo, interna ou externa. O usuário pode acompanhar a evolução do saldo devedor, além de visualizar projeções futuras para o estoque da dívida. Também estão disponíveis informações sobre o serviço da dívida, que corresponde ao montante efetivamente pago pelo Estado para honrar seus compromissos, incluindo dados dos últimos 12 meses e projeções para os próximos anos.Para contextualizar a evolução dos passivos,Estão disponíveis também os relatórios anuais produzidos desde 2009, além dos contratos dos passivos e seus termos aditivos. O ambiente virtual foi construído em um formato responsivo, o que garante uma navegação adaptada ao tamanho de todos os dispositivos móveis.A ferramenta foi apresentada no mesmo evento de, outro importante instrumento de transparência elaborado anualmente pelo Tesouro. De acordo com o documento, o Rio Grande do Sul encerrou o exercício financeiro de 2024 com saldo da dívida pública, excluindo o passivo de precatórios, no valor de R$ 112,4 bilhões. O valor representa um aumento de 9,7% em relação a 2023, o equivalente a um acréscimo nominal, sem descontar a inflação do período, de R$ 10 bilhões.