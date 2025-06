A poucos dias do inverno, 2,3 millhões de peças de uniformes não foram entregues à Rede Estadual

A uma semana do inverno, que se inicia na próxima sexta-feira (20), a rede estadual de escolas públicas avançou na entrega dos kits de uniformes da estação, mas ainda tem demandas que só deverão entregues em cerca de um mês. De acordo com a Secretaria da Educação (Seduc) do Rio Grande do Sul, 35 escolas ainda estão por receber a encomenda. No entanto, os números concretos de peças deliberadas apontam pendências maiores.

Das 2.196 escolas que solicitaram, 2.161 receberam os uniformes, de acordo com a Seduc. Estes números, entretanto, consideram também os kits de verão, ocorridos no início do ano, e das 7 milhões de peças previstas, apenas 4,7 milhões estão em mãos. O que significa que, mesmo que cerca de 98% das instituições já tenham recebido algum uniforme, restam 33% do montante no estoque. A previsão de regularização é para final de julho.

É o caso da Escola Estadual de Ensino Fundamental Doutor Martins Costa Júnior, na Zona Leste de Porto Alegre. A diretora do local, Jane Matos, destaca que ainda não lhe foi passada uma estimativa de quando receberá os uniformes, na contramão do que informou a Seduc à reportagem.

Quanto ao que foi disponibilizado, trata-se de 1,7 milhão de camisetas de manga curta, 839 mil camisetas de manga longa, 595 mil bermudas, 774 mil calças, 357 mil jaquetas e 370 mil moletons. Questionada sobre quais são as 35 escolas ainda não contempladas, a Secretaria não forneceu a informação.