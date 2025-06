Casos de dengue ultrapassam 16 mil em Porto Alegre em 2025

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre atualizou, nesta terça-feira (10), os números da dengue na cidade em 2025. São 16.099 casos e 17 óbitos registrados. O órgão também destaca "dois casos importados de chikungunya até 7 de junho", mas garante que a dengue consome a maior parte das atenções na Capital. No total, são mais de 52 mil notificações de suspeitas à vigilância epidemiológica no ano.

Ainda de acordo com a SMS, foram identificados três sorotipos do vírus — DENV1, DENV2, DENV3. São quatro existentes. Quanto às mortes, foi explicado que os falecidos residiam nos bairros Vila Ipiranga, Jd. Itu (2), Passo das Pedras (2), Rubem Berta (2), Jd. Sabará, Sarandi (2), Menino Deus, Santa Rosa de Lima, Santa Tereza, Parque Santa Fé, Cascata, Vila Jardim e Tristeza. O óbito mais recente ocorreu no dia 30 de maio e foi confirmado nesta terça. Trata-se de uma senhora de 85 anos, com comorbidades e residente do bairro Tristeza.