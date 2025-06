Banco de Sangue do Hospital Conceição terá programação especial no Junho Vermelho

Para incentivar novas doações de sangue diante da escassez dos estoques, o Grupo Hospitalar Conceição (GHC) realiza durante este mês a campanha Junho Vermelho. A programação inclui ações de sensibilização, a presença de figuras públicas, como o Guri de Uruguaiana, apresentação artística e homenagem aos doadores.

Uma das ações para aumentar o número de doadores é o projeto piloto de ampliação do horário do Banco de Sangue do GHC aos sábados, a partir do próximo dia 7. Ao longo de todo o mês de junho, o Banco funcionará das 7h30 às 17h também durante os sábados.

Essa é uma das iniciativas de expansão de serviços que integra o Programa Agora tem Especialistas, do Ministério da Saúde, e que busca garantir a oferta de hemocomponentes para atender a ampliação dos procedimentos cirúrgicos no terceiro turno.

Dia 13 de junho, a programação contará com a presença do humorista Jair Kobe, intérprete do Guri de Uruguaiana, e de Ricardo Nunes, diretor do Banco de Sangue Virtual. Nesse dia, haverá apresentação do Coral do GHC e distribuição de lanches especiais aos doadores. Já no dia 14 de junho, quando é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue, será recebida a doação de um grupo de cerca de 30 doadores vinculados a um paciente internado.

A programação encerrará dia 28, com uma homenagem aos trabalhadores do GHC que são doadores fidelizados. Durante o mês, será feita a entrega de camiseta e broche para trabalhadores do GHC que já são doadores de sangue, em seus locais de trabalho, como atividade de estímulo aos demais colegas na doação de sangue.

Serviço

Banco de Sangue do GHC