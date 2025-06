Com oficinas e palestras gratuitas, Mundo Senai ocorre em 36 cidades gaúchas

O sistema Fiergs promove mais uma edição do Mundo Senai, de 5 a 7 de junho. Serão 37 unidades do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Rio Grande do Sul, em 36 cidades gaúchas, promovendo palestras, minicursos, demonstrações técnicas e oficinas, de forma gratuita.

A iniciativa tem por objetivo apresentar a instituição para a população interessada em conhecer mais sobre educação profissional, inovação e tecnologia industrial, destacando a contribuição do Senai-RS na qualificação de jovens e adultos.

A ação visa demonstrar a qualidade da infraestrutura e do corpo docente do Senai, além de despertar o interesse dos visitantes para as diversas profissões industriais. A programação aproxima quem deseja conhecer mais sobre o mercado de trabalho, as tendências e as inovações da indústria, fazer networking e receber dicas de profissionais que são referência em suas áreas de atuação.

Uma das unidades gaúchas que recebe as atividades é o Senai Lindolfo Collor, em São Leopoldo, que terá suas atrações voltadas à empregabilidade e à inovação, com palestras sobre o Mundo do Trabalho e as principais Tecnologias da Indústria Avançada, como IoT, Big Data, robotização e digitalização. No espaço, também vão ocorrer experiências interativas com visitas aos laboratórios de Mecatrônica, Automação, Eletrônica, Eletricidade e Mecânica.

O evento também inclui a Feira Online de Empregos na plataforma Contrate-me, oferecendo aos alunos e egressos do Senai acesso a vagas de emprego e estágio, contribuindo para o aumento da empregabilidade e fomentando conexões profissionais. Organizada pelo Departamento Nacional do Senai, a feira promove o encontro entre quem quer trabalhar na indústria e a vaga ideal.

Veja as 36 cidades gaúchas que receberão as atividades do Mundo Senai

Bagé

Bento Gonçalves

Cachoeira do Sul

Canoas

Carazinho

Caxias do Sul

Erechim

Estância Velha

Esteio

Farroupilha

Garibaldi

Gravataí

Guaporé

Horizontina

Ibirubá

Igrejinha

Lajeado

Marau

Montenegro

Não Me Toque

Nova Prata

Novo Hamburgo

Panambi

Passo Fundo

Pelotas

Porto Alegre

Rio Grande

Santa Cruz do Sul

Santa Maria

Santa Rosa

Sapiranga

Sapucaia do Sul

São Leopoldo

São Sebastião do Caí

Venâncio Aires

Veranópolis