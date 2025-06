Obra de fechamento definitivo da comporta 13 tem início na área central

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) iniciou nesta terça-feira (3), a obra de fechamento definitivo da comporta 13, que integra o sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre. A passagem, localizada sob a avenida Castelo Branco, será substituída por uma estrutura de concreto armado.

"Este local já havia deixado de ser uma passagem de acesso ao porto. Por isso,. Enquanto isso, ganharemos mais segurança no sistema, com menos pontos de risco de infiltração de água em caso de novas cheias", afirma o diretor-executivo do Dmae, Vicente Perrone.. O contrato prevê que as obras sejam executadas em sete meses - sendo, portanto, concluídas até janeiro de 2026. As intervenções terão início ainda no mês de junho.Das 14 comportas existentes no sistema de proteção até o ano passado, totalizando 150 metros de abertura no dique, três já foram concretadas. As passagens 3, 5 e 7, localizadas na avenida Mauá, foram substituídas pela extensão do muro, também em concreto armado. Ao fim das intervenções, Porto Alegre terá sete comportas, com 45 metros de abertura total.O Dmae já contratou a substituição das comportas 11, 12 e 14. Elas serão reforçadas com portões projetados, especificamente, para as necessidades da região - que é impactada pela força do rio Jacuí. O investimento será de R$ 8,2 milhões. As obras terão início em breve, com previsão de conclusão em 10 meses.Outras quatro comportas que integram o sistema de proteção contra cheias foram reformadas.na última cheia do Guaíba e receberam melhorias de vedação e mobilidade.